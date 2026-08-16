Два брата погибли при пожаре, вернувшись в горящий дом за паспортом и телефоном

В Белогорске Амурской области России два брата погибли при пожаре в частном доме. Мужчины успели выбраться на улицу, однако затем вернулись в горящее здание, сообщает Zakon.kz.

О трагедии сообщил глава города Станислав Мелюков.



Пожар произошел в ночь на 16 августа 2026 года. По предварительным данным, хозяин дома принимал в гостях родного брата, приехавшего из Благовещенска. В выходные мужчины занимались хозяйственными делами.

Когда начался пожар, оба успели покинуть дом. По словам соседей, братья даже открыли ворота, чтобы обеспечить проезд пожарным машинам.

Однако затем один из мужчин вспомнил, что оставил в доме паспорт и телефон, и вернулся внутрь. Когда он долго не выходил, брат отправился за ним. Выбраться из горящего дома мужчины уже не смогли.

По словам главы Белогорска, с начала года это уже шестой случай гибели людей при пожарах в городе. Он призвал жителей в подобных ситуациях не рисковать жизнью ради вещей и сохранять самообладание.

"Дал поручения усилить и переформатировать работу по разъяснению того, как вести себя при пожарах. Получается, что четыре из шести случая гибели людей произошли из-за неверной оценки ситуации. Паспорт, телефон и прочее восстановить можно и несложно. Только жизнь не вернуть", – написал мэр.

Ранее маршрутный автобус с пассажирами загорелся в Степногорске.