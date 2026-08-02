ЕС проведет экстренное совещание из-за миграционного кризиса в Сеуте

4 августа 2026 года министры внутренних дел стран Евросоюза проведут экстренное заседание, посвященное ситуации в испанском анклаве Сеута, куда за последние дни прибыли более 50 тысяч мигрантов из Марокко, сообщает Zakon.kz.

По данным испанских властей, при попытке пересечь границу погибли не менее 67 человек. Одни утонули, другие оказались под завалами волнолома. Власти также сообщили, что основной поток мигрантов удалось остановить: за ночь новых массовых переходов не зафиксировано, а вдоль границы начали устанавливать 500-метровое плавучее заграждение, пишет The Guardian.

События вызвали острые разногласия внутри ЕС. Италия и Дания раскритиковали действия Испании, а Рим объявил о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией сроком на месяц. В Мадриде такую реакцию назвали несправедливой. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что большинство стран ЕС выразили поддержку, однако некоторые партнеры распространяют "фейковые новости" и руководствуются политическими интересами. По его словам, после вмешательства армии практически все мигранты были возвращены в Марокко.

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Во время субботней встречи представители ЕС также обсуждали сообщения о возможных попытках распространять дезинформацию, чтобы усилить разногласия внутри Евросоюза.

Несмотря на напряженность, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единого европейского ответа. Франция также заявила, что не поддерживает идею исключения Испании из Шенгенской зоны.

Власти Испании сообщили, что ситуация в Сеуте постепенно стабилизируется. Однако, по словам главы автономии Хуана Хесуса Виваса, в городе остаются несколько тысяч мигрантов, поэтому усиленные меры безопасности сохраняются.

Ранее посол ЕС дала совет казахстанским студентам перед учебой в Европе.