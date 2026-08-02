ЕС проведет экстренное совещание из-за миграционного кризиса в Сеуте
По данным испанских властей, при попытке пересечь границу погибли не менее 67 человек. Одни утонули, другие оказались под завалами волнолома. Власти также сообщили, что основной поток мигрантов удалось остановить: за ночь новых массовых переходов не зафиксировано, а вдоль границы начали устанавливать 500-метровое плавучее заграждение, пишет The Guardian.
События вызвали острые разногласия внутри ЕС. Италия и Дания раскритиковали действия Испании, а Рим объявил о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией сроком на месяц. В Мадриде такую реакцию назвали несправедливой. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что большинство стран ЕС выразили поддержку, однако некоторые партнеры распространяют "фейковые новости" и руководствуются политическими интересами. По его словам, после вмешательства армии практически все мигранты были возвращены в Марокко.
Во время субботней встречи представители ЕС также обсуждали сообщения о возможных попытках распространять дезинформацию, чтобы усилить разногласия внутри Евросоюза.
Несмотря на напряженность, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единого европейского ответа. Франция также заявила, что не поддерживает идею исключения Испании из Шенгенской зоны.
Власти Испании сообщили, что ситуация в Сеуте постепенно стабилизируется. Однако, по словам главы автономии Хуана Хесуса Виваса, в городе остаются несколько тысяч мигрантов, поэтому усиленные меры безопасности сохраняются.
Ранее посол ЕС дала совет казахстанским студентам перед учебой в Европе.