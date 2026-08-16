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Мир

"Кража века": из музея на Сицилии похитили четыре шедевра эпохи Возрождения

картины, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 16:34 Фото: wikimedia
В итальянской Мессине произошло крупное ограбление Регионального междисциплинарного музея (MuMe). Вечером 15 августа неизвестные похитили четыре работы одного из главных художников итальянского Возрождения Антонелло да Мессины, сообщает Zakon.kz.

Следователи не исключают, что преступление было совершено по заказу, пишет Corriere della Sera.

Ограбление произошло примерно за десять минут до 22:00, когда значительная часть жителей города находилась на традиционных мероприятиях в честь Феррагосто. Сигнализация сработала, однако преступники успели скрыться до прибытия охраны и полиции.

Воры направились непосредственно в залы с произведениями Антонелло да Мессины. Они сняли пять панелей знаменитого полиптиха Сан-Грегорио, однако две из них потеряли при бегстве. Позже работы обнаружили за стеной музея на улице Виа делла Либерта.

Таким образом, похищенными остаются три панели полиптиха. Кроме того, преступники забрали двустороннюю деревянную табличку Антонелло да Мессины, которая находилась в бронированном защитном футляре. Его, по словам очевидцев, вскрыли практически "как консервную банку".

Директор музея Мариса Меркури назвала случившееся очень серьезной потерей. По ее словам, среди похищенного находятся одни из наиболее важных и известных произведений художника.

Следствие изучает записи камер видеонаблюдения и проверяет, каким образом преступникам удалось так быстро проникнуть в музей и добраться до конкретных экспонатов. Предполагается, что они хорошо знали расположение залов и служебных помещений. Рассматривается в том числе версия о возможной помощи изнутри.

Власти Сицилии заявили, что системы сигнализации и видеонаблюдения сработали. Одновременно начата внутренняя проверка организации безопасности музея.

Следователи также допускают, что кража могла быть совершена по заказу частных коллекционеров. На это, в частности, указывает выбор экспонатов: преступники похитили не сравнительно удобные для перевозки полотна, а ценные картины на деревянных панелях.

Ранее у побережья Сицилии нашли древнеримское судно в идеальном состоянии с нетронутым античным грузом.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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