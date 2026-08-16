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Мир

Зять до смерти избил 74-летнюю тещу и столкнул ее с лестницы после застолья

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 23:23 Фото: pexels
В Казани 45-летнего местного жителя арестовали по обвинению в убийстве 74-летней тещи. Об этом сообщает СУ СК России по региону, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 августа 2026 года в подъезде одного из домов на улице Айдарова.

Предварительно, мужчина распивал спиртное вместе с тещей, и в какой-то момент между ними внезапно возникла личная неприязнь.

"Мужчина избил ее ногами по голове, а затем столкнул с лестницы. В результате случившегося пенсионерка не выжила", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В данный момент мужчине уже предъявили обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что многодетного отца жестоко убили в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

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Канат Болысбек
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