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Мир

Пока мир изнывает от жары, эта страна научилась охлаждать улицы и дороги

Катар, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 15:39 Фото: pixabay
46 градусов достигает температура воздуха летом в Катаре. И страна, чтобы сделать открытые пространства более комфортными, начала их охлаждать с помощью специальных кондиционеров, сообщает Zakon.kz.

В ряде регионов страны в пешеходные и беговые дорожки встроили системы охлаждения, подающие холодный воздух непосредственно на поверхность. Цель состоит в поддержании температуры окружающей среды в пределах 26-28 градусов, чтобы занятия спортом на открытом воздухе оставались терпимыми даже в жаркую погоду, пишет HGY.

В парке Умм-эль-Сеним в Катаре находится занесенная в Книгу рекордов Гиннесса самая длинная беговая и пешеходная дорожка на открытом воздухе с кондиционированием воздуха. Дорожка, опоясывающая парк, имеет длину 1,14 километра и обеспечивает прохладу в условиях жаркой пустыни.

Аналогичное решение внедрили в культурном районе Катара, где для охлаждения помещений ресторанов и магазинов используется наружное кондиционирование воздуха. Технология основана на том же принципе, что и на нескольких футбольных стадионах страны.

Система сочетает в себе целенаправленное охлаждение, теплоизоляцию, частично замкнутую циркуляцию воздуха, аккумулирование тепла и осушение.

Охлаждают даже асфальт

Дорожное покрытие тоже играет роль в снижении температуры. Катар экспериментировал с высокоотражающими покрытиями, включая синие пигменты, которые могут снизить температуру асфальтового покрытия на 15-20 градусов.

Суть метода заключается в том, что более легкая и отражающая поверхность поглощает меньше солнечного излучения и, следовательно, меньше нагревается.

Страна частично покрывает свои энергетические потребности в системах охлаждения за счет солнечной энергии, при этом некоторые системы вырабатывают до 60 процентов этой энергии. Общедоступных данных об общей стоимости наружного кондиционирования воздуха в Катаре нет, но, исходя из масштабов и сложности проекта, стоимость инвестиций может достигать сотен миллионов долларов.

В северной Италии аномальная жара серьезно ударила по производителям знаменитого сыра пармезана. На фермах температура приближается к 40°C, поэтому коров практически непрерывно охлаждают вентиляторами и автоматическими распылителями. А на мальте пассажирский самолет более часа простоял под палящим солнцем – люди стали падать в обморок.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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