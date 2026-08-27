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Мир

Непал подсчитывает жертв катастрофических наводнений: погибли 389 человек

Непал подсчитывает жертв катастрофических наводнений: погибли 389 человек, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 01:03 Фото: magnific.com
Число погибших в результате масштабных наводнений в Непале выросло до 389 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN со ссылкой на местную полицию, еще 466 человек получили различные травмы. При этом 28 сотрудников полиции по-прежнему числятся пропавшими без вести.

К ликвидации последствий стихии привлечены более 4,3 тыс. полицейских. Спасательные и восстановительные работы продолжаются.

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 160 человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

Известно, что среди пропавших во время стихийного бедствия есть жительница Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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