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События

Пожарные спасли жилой дом от уничтожения огнем в Туркестанской области

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 12:51 Фото: Zakon.kz
Пожарные спасли частный дом от распространения огня в Арыси. Возгорание удалось ликвидировать на площади 24 квадратных метра, пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

В городе Арысь Туркестанской области произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание возникло в перекрытии здания в населенном пункте Акдала.

Прибывшие на место подразделения МЧС ликвидировали пожар на площади 24 квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не распространился на другие помещения и соседние строения.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее пятерых детей спасли при пожаре в жилом доме Алматы.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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