Пожарные спасли жилой дом от уничтожения огнем в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
Пожарные спасли частный дом от распространения огня в Арыси. Возгорание удалось ликвидировать на площади 24 квадратных метра, пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.
В городе Арысь Туркестанской области произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание возникло в перекрытии здания в населенном пункте Акдала.
Прибывшие на место подразделения МЧС ликвидировали пожар на площади 24 квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не распространился на другие помещения и соседние строения.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее пятерых детей спасли при пожаре в жилом доме Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript