Пожарные спасли жилой дом от уничтожения огнем в Туркестанской области

Пожарные спасли частный дом от распространения огня в Арыси. Возгорание удалось ликвидировать на площади 24 квадратных метра, пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

В городе Арысь Туркестанской области произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание возникло в перекрытии здания в населенном пункте Акдала.

Прибывшие на место подразделения МЧС ликвидировали пожар на площади 24 квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не распространился на другие помещения и соседние строения.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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