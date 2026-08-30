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Мир

Паром начал тонуть у берегов Кипра: идет массовая эвакуация

паром, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 17:02 Фото: скриншот видео
Пассажирский паром перевернулся у берегов города Гирне на Северном Кипре (частично признанное государство). На борту находились сотни человек, проводится масштабная спасательная операция, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, судно компании Filo Denizcilik находилось примерно в 2-2,5 километра от берега, когда начало набирать воду через носовую часть. Капитан попытался развернуть катамаран и вернуться, однако сделать это не удалось, пишет Kıbrıs Postası.

После происшествия к месту направили поисково-спасательные группы береговой охраны, многочисленные лодки и вертолет. Пассажиров эвакуируют на берег, где их встречают медицинские бригады.

Все машины скорой помощи и больницы в районе Гирне приведены в повышенную готовность. Министерство здравоохранения заявило, что медицинские учреждения подготовлены к приему пострадавших.

Местные СМИ сообщают о пострадавших, однако официальных данных об их количестве и состоянии пока нет. Спасательная операция продолжается.

В публикации приводятся противоречивые данные о числе людей на борту: первоначально сообщалось о 259 пассажирах и восьми членах экипажа, позднее – о 279 находившихся на судне.

Предварительно, при крушении пассажирского парома у Северного Кипра, их число пока неизвестно. По данным СМИ, около 100 человек из 279 находившихся на борту уже доставлены на берег. Спасательная операция продолжается.

Ранее 22-летнюю казахстанку тяжело ранили в супермаркете на Северном Кипре.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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