Грязевой поток сносил все вокруг, а он выстоял: раскрыт секрет "мятного" дома из Непала

После наводнения в Непале в Сети завирусилось видео с зеленым домом, который стоял посреди грязевого потока, сносившего все вокруг. Как оказалось, дом и люди в нем уцелели, что восприняли как настоящее чудо, сообщает Zakon.kz.

Строение находится в районе Нувакот, одном из наиболее пострадавших от наводнения. Когда мощные потоки грязекаменной массы сносили машины и строения вокруг, людям в "мятном" доме оставалось лишь подняться выше и ждать помощи. Они ее получили, когда сошел пик наводнения, через час-полтора.

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आ गया, चारों तरफ़ उठे चक्रवात में फंसे वाहन चक्कर काट रहे है, और लोग बचने के लिए बालकनियों, छतों पर खड़े है। पता नहीं कोई बच पाया होगा या नहीं।

"हे ईश्वर सबकी रक्षा करना"

VC : @WeatherMonitors pic.twitter.com/czKjBngNJm – Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) August 28, 2026

"Несколько человек из зоны взимания платы за проезд подошли и проложили трубу между зданиями. Они использовали трубу и веревку, чтобы добраться до нас с другой стороны. Так нас и спасли", – рассказал владелец дома Пракаш.

После того, как дом чудом уцелел, когда все вокруг снесло, в Сети задались вопросом, как это случилось. Причина кроется не в чуде, а в сочетании особенностей конструкции и местоположения.

Согласно отчетам об исследовании конструкции, дом был построен с использованием железобетонного каркаса, а его несущие элементы были соединены стальной арматурой. Такой каркас может обеспечить значительно большее сопротивление мощным боковым нагрузкам, чем неармированная кирпичная кладка, пишет Times of india. Так считает и Пракаш.

"Это старый дом, ему около 40 лет. В то время качество цемента и других строительных материалов было лучше", – сказал он, добавив, что фундамент был заложен тщательно, поскольку дом расположен недалеко от реки.

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к большим разрушениям и гибели сотен человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Этот процесс удалось снять на видео очевидцам.