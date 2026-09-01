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Мир

Грязевой поток сносил все вокруг, а он выстоял: раскрыт секрет "мятного" дома из Непала

уцелевший чудом зеленый дом в Непале, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 17:47 Фото: X/ Ajit Singh Rathi
После наводнения в Непале в Сети завирусилось видео с зеленым домом, который стоял посреди грязевого потока, сносившего все вокруг. Как оказалось, дом и люди в нем уцелели, что восприняли как настоящее чудо, сообщает Zakon.kz.

Строение находится в районе Нувакот, одном из наиболее пострадавших от наводнения. Когда мощные потоки грязекаменной массы сносили машины и строения вокруг, людям в "мятном" доме оставалось лишь подняться выше и ждать помощи. Они ее получили, когда сошел пик наводнения, через час-полтора.

"Несколько человек из зоны взимания платы за проезд подошли и проложили трубу между зданиями. Они использовали трубу и веревку, чтобы добраться до нас с другой стороны. Так нас и спасли", – рассказал владелец дома Пракаш.

После того, как дом чудом уцелел, когда все вокруг снесло, в Сети задались вопросом, как это случилось. Причина кроется не в чуде, а в сочетании особенностей конструкции и местоположения.

Согласно отчетам об исследовании конструкции, дом был построен с использованием железобетонного каркаса, а его несущие элементы были соединены стальной арматурой. Такой каркас может обеспечить значительно большее сопротивление мощным боковым нагрузкам, чем неармированная кирпичная кладка, пишет Times of india. Так считает и Пракаш.

"Это старый дом, ему около 40 лет. В то время качество цемента и других строительных материалов было лучше", – сказал он, добавив, что фундамент был заложен тщательно, поскольку дом расположен недалеко от реки.

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к большим разрушениям и гибели сотен человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Этот процесс удалось снять на видео очевидцам.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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