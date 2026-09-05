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Мир

Свиная почка впервые помогла человеку протянуть 9 месяцев до пересадки человеческой

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 08:56 Фото: pexels
Пациент в США впервые в мире прожил девять месяцев со свиной почкой. После этого ему успешно пересадили человеческий орган, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на газету The New York Times, Тим Эндрюс, которому на момент экспериментальной операции было 66 лет, страдал гипертонией и диабетом.

Из-за редкой группы крови его шансы дождаться подходящей донорской почки были малы. В январе 2025 года мужчина согласился на пересадку органа от генетически модифицированной свиньи.

Свиная почка проработала 271 день и позволила Эндрюсу отказаться от диализа. Орган очищал кровь, а за время после операции пациент восстановил аппетит и мышечную массу. В итоге почку пришлось удалить из-за образования тромбов в ее сосудах.

Однако в январе 2026 года Эндрюс получил почку от совместимого человеческого донора. Его случай показал, что предварительная пересадка свиного органа не помешала последующей трансплантации человеческого.

В рамках программы FDA пять пациентов уже получили свиные почки, созданные биотехнологической компанией eGenesis. Трое из них прожили с ними более восьми месяцев. Медики считают эту технологию временным "мостом" для пациентов, ожидающих человеческий донорский орган.

Ранее мы писали о том, что новый вирус от клещей выявили в Китае: чем он опасен.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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