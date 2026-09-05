Свиная почка впервые помогла человеку протянуть 9 месяцев до пересадки человеческой

Пациент в США впервые в мире прожил девять месяцев со свиной почкой. После этого ему успешно пересадили человеческий орган, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на газету The New York Times , Тим Эндрюс, которому на момент экспериментальной операции было 66 лет, страдал гипертонией и диабетом.

Из-за редкой группы крови его шансы дождаться подходящей донорской почки были малы. В январе 2025 года мужчина согласился на пересадку органа от генетически модифицированной свиньи.

Свиная почка проработала 271 день и позволила Эндрюсу отказаться от диализа. Орган очищал кровь, а за время после операции пациент восстановил аппетит и мышечную массу. В итоге почку пришлось удалить из-за образования тромбов в ее сосудах.

Однако в январе 2026 года Эндрюс получил почку от совместимого человеческого донора. Его случай показал, что предварительная пересадка свиного органа не помешала последующей трансплантации человеческого.

В рамках программы FDA пять пациентов уже получили свиные почки, созданные биотехнологической компанией eGenesis. Трое из них прожили с ними более восьми месяцев. Медики считают эту технологию временным "мостом" для пациентов, ожидающих человеческий донорский орган.

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