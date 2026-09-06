Телеведущую и еще 11 человек приговорили к смертной казни в Египте

Суд по уголовным делам Нового Каира (Египет) приговорил телеведущую Сару Халифу и еще 11 человек к смертной казни по делу о производстве и сбыте синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Egypt Telegraph , также девять фигурантов дела получили пожизненные сроки и штрафы по 100 000 египетских фунтов (894 тыс. 351 тенге).

Шестерых обвиняемых суд оправдал.

По данным следствия, обвиняемые входили в организованную группировку, которая занималась поставками сырья для производства синтетических наркотиков, их изготовлением, хранением, транспортировкой и сбытом.

В рамках расследования правоохранительные органы изъяли более 750 кг наркотических средств и сырья для их производства. Также были изъяты оборудование, автомобили, мобильные телефоны и денежные средства, которые, по версии следствия, использовались в деятельности группировки.

Расследование дела о наркотиках началось после задержания Халифы в апреле 2025 года. По данным прокуратуры, телеведущая занимала руководящую роль в организованной преступной группировке.

Смертная казнь в Египте приводится в исполнение через повешение.

Ранее мы писали о том, что фармацевт из Алматы организовала незаконную поставку сильнодействующих веществ.