Телеведущую и еще 11 человек приговорили к смертной казни в Египте
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Egypt Telegraph, также девять фигурантов дела получили пожизненные сроки и штрафы по 100 000 египетских фунтов (894 тыс. 351 тенге).
Шестерых обвиняемых суд оправдал.
По данным следствия, обвиняемые входили в организованную группировку, которая занималась поставками сырья для производства синтетических наркотиков, их изготовлением, хранением, транспортировкой и сбытом.
В рамках расследования правоохранительные органы изъяли более 750 кг наркотических средств и сырья для их производства. Также были изъяты оборудование, автомобили, мобильные телефоны и денежные средства, которые, по версии следствия, использовались в деятельности группировки.
Расследование дела о наркотиках началось после задержания Халифы в апреле 2025 года. По данным прокуратуры, телеведущая занимала руководящую роль в организованной преступной группировке.
Смертная казнь в Египте приводится в исполнение через повешение.
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