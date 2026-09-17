Отсидевшего за смерть девушки стримера встречают на сайтах знакомств

Блогера Reeflay (настоящее имя Станислав Решетняк) заметили на сайтах знакомств. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, в 2021-м году мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.

Решетняк стал фигурантом уголовного дела после одного из треш-стримов. На нем он издевался над возлюбленной за деньги от аудитории и в какой-то момент выгнал ее на балкон без теплой одежды.

Когда блогер нашел тело женщины, то не прервал трансляцию до тех пор, пока на место не приехали врачи и констатировали смерть.

На новые аккаунты обратили внимание девушки из СНГ, знающие о его прошлом. Они стали предупреждать других пользовательниц и массово жаловаться на его профили.

В информации о себе на одном из порталов Решетняк пишет, что хочет только реальных встреч, на другом – что живет в Амстердаме.

Ранее мы сообщали о том, что растерзанное тело 21-летнего парня нашли на дороге.