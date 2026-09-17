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Мир

Отсидевшего за смерть девушки стримера встречают на сайтах знакомств

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 08:42 Фото: pexels
Блогера Reeflay (настоящее имя Станислав Решетняк) заметили на сайтах знакомств. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, в 2021-м году мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.

Решетняк стал фигурантом уголовного дела после одного из треш-стримов. На нем он издевался над возлюбленной за деньги от аудитории и в какой-то момент выгнал ее на балкон без теплой одежды.

Когда блогер нашел тело женщины, то не прервал трансляцию до тех пор, пока на место не приехали врачи и констатировали смерть.

На новые аккаунты обратили внимание девушки из СНГ, знающие о его прошлом. Они стали предупреждать других пользовательниц и массово жаловаться на его профили.

В информации о себе на одном из порталов Решетняк пишет, что хочет только реальных встреч, на другом – что живет в Амстердаме.

Ранее мы сообщали о том, что растерзанное тело 21-летнего парня нашли на дороге.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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