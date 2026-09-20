Госдеп США предупредил американцев об угрозе эскалации на Ближнем Востоке

Госдепартамент США предупредил американцев о сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и риске непредвиденной эскалации. Соответствующее заявление распространило бюро консульских дел ведомства, сообщает Zakon.kz.

Американцам, которые находятся в регионе, рекомендовали проявлять повышенную бдительность и учитывать возможные отмены рейсов, закрытие воздушного пространства и перебои в транспортном сообщении.

В Госдепе также указали на боевые действия поддерживаемых Ираном хуситов против Саудовской Аравии, в том числе атаки на гражданские аэропорты. В ведомстве предупредили, что конфликт может быстро обостриться.

Гражданам США, находящимся за пределами Ближнего Востока, рекомендовали серьезно пересмотреть планы поездок в регион и транзита через него. Тем, кто все же намерен путешествовать, советуют следить за работой аэропортов и авиакомпаний.

Кроме того, Госдеп напомнил об атаках на американские дипломатические объекты, в том числе за пределами Ближнего Востока. По оценке ведомства, Иран и поддерживаемые им группировки могут наносить удары по интересам США и связанным с американцами объектам в других странах.

Ранее Пентагон раскрыл стоимость войны США с Ираном.