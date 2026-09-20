#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
446.56
512.34
5.3
Мир

Забег по рельсам: мужчина устроил переполох в московском метро

метро, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 15:49 Фото: скриншот видео
Полуголый мужчина спрыгнул на рельсы в московском метро и почти на час нарушил движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 19 сентября возле станции "Люблино". По словам очевидцев, мужчина пробежал по тоннелю, а сотрудники полиции пытались его догнать. Задержать нарушителя удалось не сразу.

Из-за произошедшего интервалы движения поездов на линии были увеличены. Пассажиры сообщали, что им пришлось ждать в остановившихся составах и на платформах. Движение восстановили в 22:47 – почти через час после первых сообщений о сбое, пишет msk1.ru.

В соцсетях бегущего по путям мужчину сравнили с героем популярной мобильной игры Subway Surfers, где персонаж убегает от полицейского по железнодорожным путям.

Ранее парня с боеприпасами вычислили в метро Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Вокзал, пассажиры, поезд
07:55, 03 февраля 2026
Поезд с пассажирами сошел с рельсов в метро Стамбула
В Стамбуле остановили движение метро после схода поезда с рельсов
23:19, 19 июня 2026
В Стамбуле поезд метро сошел с рельсов на линии к аэропорту
Метро, расширение метро, продление метро, ремонт, строительство метрополитена
16:39, 10 декабря 2024
В метро Алматы погиб мужчина, упавший на рельсы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бадминтон: Наргиза Рахметуллаева в игре
16:28, Сегодня
Сборная Казахстана по бадминтону завершила командный турнир на Азиаде в Японии
Бойцы ММА на татами
16:07, Сегодня
Три казахстанских бойца ММА пробились в полуфинал Азиатских игр в Японии
Пляжник на турнире в Японии
15:47, Сегодня
Казахстан уступил Японии на Азиаде-2026 в пляжном волейболе
Аян Турсын бьет ногой
15:35, Сегодня
Ушу-саньда: бронзовый призёр Азиады-2023 Аян Турсын вышла в 1/4 финала Игр-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: