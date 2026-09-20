Забег по рельсам: мужчина устроил переполох в московском метро

Полуголый мужчина спрыгнул на рельсы в московском метро и почти на час нарушил движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 19 сентября возле станции "Люблино". По словам очевидцев, мужчина пробежал по тоннелю, а сотрудники полиции пытались его догнать. Задержать нарушителя удалось не сразу.

Из-за произошедшего интервалы движения поездов на линии были увеличены. Пассажиры сообщали, что им пришлось ждать в остановившихся составах и на платформах. Движение восстановили в 22:47 – почти через час после первых сообщений о сбое, пишет msk1.ru.

В соцсетях бегущего по путям мужчину сравнили с героем популярной мобильной игры Subway Surfers, где персонаж убегает от полицейского по железнодорожным путям.

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