Забег по рельсам: мужчина устроил переполох в московском метро
Фото: скриншот видео
Полуголый мужчина спрыгнул на рельсы в московском метро и почти на час нарушил движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел вечером 19 сентября возле станции "Люблино". По словам очевидцев, мужчина пробежал по тоннелю, а сотрудники полиции пытались его догнать. Задержать нарушителя удалось не сразу.
Из-за произошедшего интервалы движения поездов на линии были увеличены. Пассажиры сообщали, что им пришлось ждать в остановившихся составах и на платформах. Движение восстановили в 22:47 – почти через час после первых сообщений о сбое, пишет msk1.ru.
В соцсетях бегущего по путям мужчину сравнили с героем популярной мобильной игры Subway Surfers, где персонаж убегает от полицейского по железнодорожным путям.
Ранее парня с боеприпасами вычислили в метро Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript