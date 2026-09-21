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Мир

Опасный преступник годами скрывался от полиции, выдавая себя за женщину

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 01:14 Фото: pexels
Гражданин Турции восемь лет скрывался от правоохранительных органов, выдавая себя за женщину. Чтобы избежать тюремного срока, мужчина изменил внешность и использовал удостоверение личности своей сестры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Gulf News, осужденный за кражи и выдачу себя за должностное лицо Тугрул Бар находился в розыске с 2018 года.

Чтобы не отбывать наказание по трем уголовным делам, он кардинально изменил внешность: поменял прическу, стиль одежды и макияж, выдавая себя за женщину во время ежедневных прогулок по Стамбулу.

"Для прохождения полицейских проверок беглец регулярно предъявлял документы своей родной сестры. Схема успешно работала до тех пор, пока следователи не вышли на финансовый след разыскиваемого в районе Кадыкёй", – говорится в сообщении.

Правоохранители обратили внимание на подозрительные безналичные операции по банковским картам женщины. Анализ данных показал, что покупки совершались в Турции в тот момент, когда сама владелица документов находилась за границей.

Установив наблюдение за адресом, полиция провела рейд и задержала человека в женской одежде. Дактилоскопическая экспертиза в участке подтвердила, что задержанным является Тугрул Бар.

Преступника отправят в тюрьму для отбывания прежнего срока. Кроме того, прокуратура возбудила новое уголовное дело за подделку документов и незаконное использование чужого удостоверения личности.

Между тем в Бразилии была застрелена 21-летняя блогерша Эвелин Лима Дантас. Девушка стала жертвой нападения спустя несколько дней после освобождения из-под стражи.

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Канат Болысбек
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