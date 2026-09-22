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Мир

Молдова вводит режим ЧП из-за роста цен на топливо

Город, башня, дома, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 06:54 Фото: pexels
Совет национальной безопасности Молдовы признал необходимым введение чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах из-за роста цен на энергоносители и топливо, сообщает Zakon.kz.

По данным TVR Moldova, 21 сентября 2026 года в стране прошло заседание Совета национальной безопасности. После него президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости введения чрезвычайного положения. Проект решения будет принят правительством, а затем рассмотрен парламентом 22 сентября.

Президент отметила, что правительство подготовит планы действий по нескольким кризисным сценариям.

"Правительство должно иметь возможность быстро действовать в самых непредсказуемых ситуациях: если потребуется срочно принять решение о закупке топлива, если продолжит снижаться уровень воды в Днестре, если цены на топливо продолжат расти", – заявила Майя Санду.

Особое внимание будет уделено запасам газа и нефтепродуктов. Решение принято на фоне сложной ситуации на международных рынках. По словам Майи Санду, цена на газ на европейской бирже превысила 83 евро (42 600 тенге) за мегаватт-час, а котировки дизельного топлива – 1 500 долларов (672 тыс. тенге) за тонну. Рост цен привел к резкому скачку стоимости электричества, что становится тяжелым испытанием для домохозяйств.

В то же время сейчас тяжелая ситуация на Днестре. С 1 по 20 сентября средний приток воды в Новоднестровское водохранилище составлял всего 23 кубометра в секунду против привычных 100–120 кубометров в секунду.

В начале августа 2026 года по этим же причинам в Молдове вводили ограничения на потребление электроэнергии и воды.

Военные конфликты и перебои с поставками нефти и нефтепродуктов разогнали цены на дизель в разных странах до рекордных значений. Где-то топливо стало настоящим дефицитом, а рост за считанные месяцы достиг десятков процентов. Сильнее всех страдает Европа, Казахстан оказался в нижней части мирового рейтинга.

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Камила Салкымбаева
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