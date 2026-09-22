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Мир

"Мир на краю пропасти": в ООН представили пугающий доклад о состоянии Земли в 2026 году

вода, мусор, мост, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 16:55 Фото: pexels
Человечество нарушило семь из девяти "планетарных границ", необходимых для стабильной жизни на Земле. Такие выводы содержатся в докладе Planetary Health Check 2026, представленном на Климатической неделе ООН, сообщает Zakon.kz.

Так, в опасной зоне находятся показатели, связанные с изменением климата, состоянием биосферы, землепользованием, пресной водой, биогеохимическими потоками, новыми загрязнителями и закислением океана.

При этом за последнее десятилетие улучшились только два показателя – состояние стратосферного озона и атмосферная аэрозольная нагрузка.

Авторы доклада, в подготовке которого участвовали 60 ученых, предупреждают, что последствия нарушения планетарных границ становятся все более заметными.

"Диагноз однозначен. Давление растет по всем планетарным границам, уже вышедшим за пределы безопасного пространства. Это означает, что риск масштабных, устойчивых и потенциально необратимых изменений растет, а запас прочности для решения этих проблем сокращается", – заявил ведущий автор доклада Борис Сакшевски из Потсдамского института изучения климатических изменений.

По словам ученых, которые приводит издание "Наука ТВ", природные системы леса и океаны поглощают значительную часть выбросов углекислого газа, однако их способность сдерживать последствия климатических изменений ослабевает. В качестве примера исследователи приводят Амазонию, где изменение климата и вырубка лесов могут привести к серьезным последствиям для климата, водной и продовольственной безопасности.

На фоне этих процессов по всему миру участились экстремальные явления: сильная жара, лесные пожары, наводнения и рекордно высокая температура океанов. Ученые подчеркивают, что их нельзя рассматривать только как отдельные чрезвычайные ситуации.

"После такого лета, когда мы увидели столько трагедий, вызванных изменением климата, пришла пора громко заявить о происходящем. Мир стоит на краю пропасти, и люди ждут перемен", – подытожила исполнительный директор Climate Group Хелен Кларксон.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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