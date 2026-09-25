Учителям и чиновникам запретили агитировать на выборах президента Кыргызстана – Жапаров подписал указ

Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов на должность президента Кыргызской Республики 27 января 2027 года", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 сентября 2026 года, стало известно из официального Telegram-канала Администрации президента КР:

"Указ направлен на обеспечение законности и прозрачности избирательного процесса, соблюдение избирательных прав граждан и равных условий для всех участников выборов. Отдельное внимание уделено недопущению незаконного вмешательства государственных и муниципальных органов в выборы, а также использованию административных ресурсов в интересах отдельных участников".

Из документа следует, что "категорически запрещается привлечение учителей и учащихся образовательных учреждений, преподавателей и студентов высших учебных заведений, работников органов социального обеспечения, персонала медицинских учреждений, сотрудников других государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, обслуживающих население, к предвыборной агитации в пользу каких-либо кандидатов".

"Кабинету министров поручено незамедлительно привлекать к дисциплинарной ответственности, а в случае необходимости освобождать от занимаемой должности руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, сотрудников подведомственных организаций, учреждений и предприятий, незаконно участвующих в предвыборной агитации, а также использующих преимущества должностного или служебного положения в пользу любых кандидатов". Администрация президента КР

Отмечается, что "Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов рекомендуется принять дополнительные меры для единообразного применения избирательного законодательства и информирования граждан".

"Также предусмотрены меры по обеспечению участия международных наблюдателей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики". Администрация президента КР

24 сентября 2026 года в Кыргызстане объявили дату выборов президента. Ее утвердили депутаты Жогорку Кенеша (Парламента КР). Из принятого депутатами проекта постановления следовало, что очередные выборы президента КР "проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок полномочий действующего президента". Таким образом, выборы состоятся 27 января 2027 года.

Действующий президент страны Садыр Жапаров занимает эту должность с 28 января 2021 года.

С 15 октября 2020 года, после отставки президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, Садыр Жапаров исполнял обязанности президента КР. 10 января 2021 года он одержал победу на президентских выборах, набрав 79,2% голосов.

В интервью журналисту Али Токтакунову, вышедшему 13 августа 2026 года, Садыр Жапаров заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2027 году. По словам кыргызского лидера, он должен пойти на второй срок, чтобы завершить начатые реформы.