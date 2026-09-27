Иран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней: Трамп отверг условия

Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, назвав его "неприемлемым". В Тегеране при этом заявили, что ждут официального ответа Вашингтона через посредников, сообщает Zakon.kz.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран передал США новый план. Он предусматривает восстановление нормального судоходства через Ормузский пролив и возобновление переговоров между странами в обмен на выполнение Вашингтоном ряда условий.

Точные требования Арагчи не раскрыл, отметив, что они соответствуют положениям меморандума, заключенного США и Ираном в июне. Тот документ, в частности, предусматривал снятие санкций, разблокировку замороженных иранских активов и прекращение ряда военных операций.

"Я отвергаю их предложение", – заявил Трамп журналистам. По его словам, Иран заинтересован в скорейшем открытии пролива из-за значительных экономических потерь. Американский президент добавил, что готов к соглашению, однако предложенные Тегераном условия считает неприемлемыми, пишет CNN.

Арагчи в ответ заявил, что Иран пока рассматривает слова Трампа как публичную реакцию и дождется официальной позиции США, переданной через посредников. По его словам, Тегеран не намерен отказываться от выдвинутых условий.

Ранее глава МИД Ирана заявлял, что в случае принятия предложения Соединенными Штатами нормальное судоходство через Ормузский пролив может быть восстановлено в течение семи дней.

В Белом доме ранее сообщали, что США и Иран ведут через посредников "позитивные и конструктивные дискуссии".

Ранее Госдеп США предупредил американцев об угрозе эскалации на Ближнем Востоке.