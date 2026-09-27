Иран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней: Трамп отверг условия
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран передал США новый план. Он предусматривает восстановление нормального судоходства через Ормузский пролив и возобновление переговоров между странами в обмен на выполнение Вашингтоном ряда условий.
Точные требования Арагчи не раскрыл, отметив, что они соответствуют положениям меморандума, заключенного США и Ираном в июне. Тот документ, в частности, предусматривал снятие санкций, разблокировку замороженных иранских активов и прекращение ряда военных операций.
"Я отвергаю их предложение", – заявил Трамп журналистам. По его словам, Иран заинтересован в скорейшем открытии пролива из-за значительных экономических потерь. Американский президент добавил, что готов к соглашению, однако предложенные Тегераном условия считает неприемлемыми, пишет CNN.
Арагчи в ответ заявил, что Иран пока рассматривает слова Трампа как публичную реакцию и дождется официальной позиции США, переданной через посредников. По его словам, Тегеран не намерен отказываться от выдвинутых условий.
Ранее глава МИД Ирана заявлял, что в случае принятия предложения Соединенными Штатами нормальное судоходство через Ормузский пролив может быть восстановлено в течение семи дней.
В Белом доме ранее сообщали, что США и Иран ведут через посредников "позитивные и конструктивные дискуссии".
Ранее Госдеп США предупредил американцев об угрозе эскалации на Ближнем Востоке.