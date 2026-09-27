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Мир

В Ереване перекрыли дорогу ради сбежавшего из зоопарка лебедя

лебедь, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 16:01 Фото: Shamshyan.com
Необычный инцидент произошел в Ереване: патрульным и прохожим пришлось останавливать движение, чтобы поймать сбежавшего из зоопарка лебедя по кличке Тата, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 27 сентября около 12:50 на проспекте Мясникяна возле ресторанного комплекса "Белладжио". Патрульные заметили лебедя на проезжей части – автомобили объезжали птицу и продолжали движение, пишет shamshyan.com.

Чтобы безопасно поймать лебедя и не допустить, чтобы он попал под машину, движение на участке дороги временно остановили. После этого патрульные вместе с гражданами поймали Тату и доставили обратно в Ереванский зоопарк.

Как именно лебедь смог выбраться из вольера и покинуть территорию зоопарка, пока не уточняется. По информации источника, стоимость птицы оценивается примерно в $1,5 тыс.

Ранее в Алматинском зоопарке рассказали о пополнении в семье маралов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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