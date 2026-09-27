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События

В Алматинском зоопарке рассказали о пополнении в семье маралов

марал, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 14:27 Фото: зоопарк Алматы
В Алматинском зоопарке в этом году родились два мараленка – Маралтай и Мукан. Сейчас детеныши хорошо себя чувствуют и растут рядом с матерями, сообщает Zakon.kz.

Первый мараленок появился на свет 7 июня. Его назвали Маралтай, родители – маралы Туркистан и Алатау. Второй детеныш, Мукан, родился 10 сентября у Сарайшыка и Читы.

Как сообщили в зоопарке, оба мараленка находятся под ежедневным наблюдением специалистов. Там отметили, что рождение детенышей является важной частью работы по сохранению и воспроизводству животных.

Ранее алматинцев попросили порадовать животных зоопарка.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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