В Алматинском зоопарке рассказали о пополнении в семье маралов

В Алматинском зоопарке в этом году родились два мараленка – Маралтай и Мукан. Сейчас детеныши хорошо себя чувствуют и растут рядом с матерями, сообщает Zakon.kz.

Первый мараленок появился на свет 7 июня. Его назвали Маралтай, родители – маралы Туркистан и Алатау. Второй детеныш, Мукан, родился 10 сентября у Сарайшыка и Читы.

Как сообщили в зоопарке, оба мараленка находятся под ежедневным наблюдением специалистов. Там отметили, что рождение детенышей является важной частью работы по сохранению и воспроизводству животных.

Ранее алматинцев попросили порадовать животных зоопарка.