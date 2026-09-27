Контртеррористическая полиция расследует инцидент со взрывчаткой у базы США

Британская контртеррористическая полиция начала расследование после задержания нескольких мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, недалеко от авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Уэлфорда в графстве Глостершир. Полиция объявила чрезвычайную ситуацию, жителей ряда домов эвакуировали. Военные специалисты по обезвреживанию взрывных устройств обследуют несколько автомобилей. На кадрах с места видно робота-сапера возле трех белых фургонов, передает телеканал CNN.

Уэлфорд расположен неподалеку от авиабазы Фэрфорд. Она используется американскими военными и является передовым оперативным пунктом Командования глобальных ударов ВВС США. Ранее с базы выполняли задачи американские бомбардировщики B-1, в том числе участвовавшие в ударах по Ирану.

В ВВС США заявили, что не раскрывают конкретные меры безопасности, однако подразделение сохраняет повышенную бдительность. Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм получает информацию о развитии ситуации.

В марте британское правительство разрешило американским ВВС использовать Фэрфорд для ударов по иранским ракетным установкам, атаковавшим корабли в Ормузском проливе. Позднее Корпус стражей исламской революции Ирана предупреждал Великобританию в связи с использованием ее баз американскими бомбардировщиками.

Ранее Трамп отверг предложение Ирана о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, назвав его "неприемлемым". В Тегеране при этом заявили, что ждут официального ответа Вашингтона через посредников.