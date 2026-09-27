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Мир

Контртеррористическая полиция расследует инцидент со взрывчаткой у базы США

военная база США, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 17:49 Фото: magnific
Британская контртеррористическая полиция начала расследование после задержания нескольких мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, недалеко от авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Уэлфорда в графстве Глостершир. Полиция объявила чрезвычайную ситуацию, жителей ряда домов эвакуировали. Военные специалисты по обезвреживанию взрывных устройств обследуют несколько автомобилей. На кадрах с места видно робота-сапера возле трех белых фургонов, передает телеканал CNN.

Уэлфорд расположен неподалеку от авиабазы Фэрфорд. Она используется американскими военными и является передовым оперативным пунктом Командования глобальных ударов ВВС США. Ранее с базы выполняли задачи американские бомбардировщики B-1, в том числе участвовавшие в ударах по Ирану.

В ВВС США заявили, что не раскрывают конкретные меры безопасности, однако подразделение сохраняет повышенную бдительность. Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм получает информацию о развитии ситуации.

В марте британское правительство разрешило американским ВВС использовать Фэрфорд для ударов по иранским ракетным установкам, атаковавшим корабли в Ормузском проливе. Позднее Корпус стражей исламской революции Ирана предупреждал Великобританию в связи с использованием ее баз американскими бомбардировщиками.

Ранее Трамп отверг предложение Ирана о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, назвав его "неприемлемым". В Тегеране при этом заявили, что ждут официального ответа Вашингтона через посредников.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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