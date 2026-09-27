Мужчина навешал кредитов на соседку через ее маленького ребенка

В России разыгралась история, которая служит жестким напоминанием всем любителям давать смартфоны детям: обычные детские игры привели к уголовному делу и кредитным долгам для ничего не подозревающей матери, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции Сердобского района Пензенской области обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина заявила о пропаже около 30 тыс. рублей (около 165 тыс. тенге) со своего банковского счета.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 21-летний сосед пострадавшей.

"Злоумышленник рассказал, что воспользовался тем, что женщина передавала мобильный телефон своему малолетнему ребенку для игр. Под предлогом "тоже хотел поиграть" он взял устройство у ребенка и через банковское приложение оформил на владелицу кредиты, после чего обналичил и потратил деньги на личные нужды", – говорится в сообщении полиции Пензенской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета. Теперь недобросовестному соседу грозит реальный срок.

Генеральная прокуратура 23 сентября 2026 года предупредила о распространенной схеме мошенничества, при которой неизвестные представляются сотрудниками Национального банка РК и под предлогом защиты от мошенников выманивают деньги.