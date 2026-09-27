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Мир

Мужчина навешал кредитов на соседку через ее маленького ребенка

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 21:32 Фото: freepik
В России разыгралась история, которая служит жестким напоминанием всем любителям давать смартфоны детям: обычные детские игры привели к уголовному делу и кредитным долгам для ничего не подозревающей матери, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции Сердобского района Пензенской области обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина заявила о пропаже около 30 тыс. рублей (около 165 тыс. тенге) со своего банковского счета.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 21-летний сосед пострадавшей.

"Злоумышленник рассказал, что воспользовался тем, что женщина передавала мобильный телефон своему малолетнему ребенку для игр. Под предлогом "тоже хотел поиграть" он взял устройство у ребенка и через банковское приложение оформил на владелицу кредиты, после чего обналичил и потратил деньги на личные нужды", – говорится в сообщении полиции Пензенской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета. Теперь недобросовестному соседу грозит реальный срок.

Генеральная прокуратура 23 сентября 2026 года предупредила о распространенной схеме мошенничества, при которой неизвестные представляются сотрудниками Национального банка РК и под предлогом защиты от мошенников выманивают деньги.

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Канат Болысбек
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