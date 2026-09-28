Подземный ход обнаружили в жилом доме в Южном Ливане: заявление ЦАХАЛ
В ходе выполнения задач войска ликвидировали более 600 объектов террористической инфраструктуры, а также – во взаимодействии с бойцами подразделения "Яхалом" – уничтожили восемь подземных туннелей. Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили десятки пусковых установок, оставленных в зоне безопасности до вступления в силу соглашения о прекращении огня.
Войска завершили операцию силами бригады в районе Аль-Мансури (в пределах зоны безопасности), целью которой было не допустить восстановления позиций "Хезболлы" в этом районе. В ходе операции военнослужащие обнаружили и ликвидировали подземный ход, принадлежавший "Хезболле" и проходящий под одним из жилых домов.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжит действовать для устранения угроз, соблюдая при этом обязательства по соглашению о прекращении огня.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию трех заложников в Газе.