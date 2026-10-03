Сколько будут стоить военные средства на орбите: США начали оценку

Министр войны США Пит Хегсет посетил Военно-воздушную академию США в Колорадо-Спрингс, где выступил перед примерно 3,5 тыс. курсантов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Пентагон, визит стал частью его программы Send Me Tour, направленной на популяризацию военной службы и взаимодействие с военнослужащими, курсантами и ветеранскими организациями по всей стране.

Хегсет поблагодарил курсантов за готовность служить стране и заявил, что военные должны быть готовы противостоять потенциальным противникам и новым угрозам.

В ходе выступления министр представил шесть стратегических инициатив, включая развитие автономных и роботизированных военных технологий, укрепление военной инфраструктуры и оборонных цепочек поставок, создание новой военной базы и расширение подготовки будущих офицеров.

В завершение Хегсет призвал курсантов готовиться к службе так, чтобы в случае боевых действий рядом с ними находились наиболее подготовленные военнослужащие.

Это стало второй остановкой Send Me Tour. Первой была поездка Хегсета в Университет Техас A&M 19 сентября.

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