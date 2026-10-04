В Азербайджане обрушился строящийся дом: погиб человек, еще один пострадал
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В поселке Бахар Сураханского района Азербайджана произошло обрушение строящегося частного жилого дома. В результате один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, информация о происшествии поступила на горячую линию "112". На место были направлены спасатели Службы спасения особого риска, пишет media.az.
По прибытии выяснилось, что в строящемся частном доме обрушились бетонные плиты, под завалами оказались люди.
Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из-под завалов получившего травмы Халила Шариф оглу Мехдиева 1966 года рождения. Также из-под обломков извлекли тело Джалила Шариф оглу Мехдиева 1969 года рождения.
По факту произошедшего начато расследование.
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