В Азербайджане обрушился строящийся дом: погиб человек, еще один пострадал

В поселке Бахар Сураханского района Азербайджана произошло обрушение строящегося частного жилого дома. В результате один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, информация о происшествии поступила на горячую линию "112". На место были направлены спасатели Службы спасения особого риска, пишет media.az.

По прибытии выяснилось, что в строящемся частном доме обрушились бетонные плиты, под завалами оказались люди.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из-под завалов получившего травмы Халила Шариф оглу Мехдиева 1966 года рождения. Также из-под обломков извлекли тело Джалила Шариф оглу Мехдиева 1969 года рождения.

По факту произошедшего начато расследование.

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