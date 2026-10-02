Молодого парня убили по дороге домой: подробности дела

В Алматинской области судят троих парней по делу об убийстве 24-летнего односельчанина, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Нура Талгарского района в мае 2026 года. Тогда сообщалось, что Жанасыл Сарсенбай с младшим братом приехали на кладбище навестить могилу отца и почитать Коран. Около часа ночи они возвращались обратно, но им дорогу перегородила машина.

По версии следствия, подсудимые преследовали погибшего до самого дома, а затем зарезали на глазах у младшего брата. 1 октября 2026 года в Каскелене началось судебное разбирательство по делу об убийстве.

"На скамье подсудимых трое. По данным обвинения, один из подозреваемых нанес парню ножевые ранения. Жанасыл скончался в больнице. С первых минут подсудимые запретили показывать свои лица. Это трое молодых людей 19 и 20 лет. Но лишь одного судят за убийство. Остальные проходят по факту укрывательства преступления", – сообщает телеканал КТК.

По словам родственников убитого, когда Жанасылу и его брату преградили дорогу, он подал сигнал, чтобы односельчане освободили проезд. Но те авто не убрали. Тогда убитый решил объехать их на высокой скорости. Предположительно, это и разозлило подозреваемых. Хулиганы преследовали братьев до самого дома.

"Мы увидели, как выходят трое. Я стоял со стороны пассажирского сиденья. Не было никакого разговора. Внезапно Елхан ударил моего брата двумя ножами: сначала правой рукой, затем левой", – рассказал брат убитого Еркебулан Сарсенбай.

Жанасыл скончался в больнице. В суде его мать заявила: прощать за убийство сына она не намерена и потребовала самого сурового наказания для предполагаемых преступников. Потерпевшая сторона потребовала с подсудимых компенсацию в размере 100 миллионов. Дело расследуют по двум статьям: "Убийство" и "Укрывательство преступления". Предполагаемым виновникам грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

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