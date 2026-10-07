Мужчина мгновенно стал миллионером, повторив одно действие 50 раз подряд

Житель США выиграл 250 тысяч долларов (около 121 млн тенге), купив сразу 50 одинаковых билетов на один и тот же лотерейный тираж, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает агентство UPI, счастливый случай произошел в штате Южная Каролина. Мужчине так сильно понравилась комбинация цифр "0-5-0-0", что он решился на рискованный шаг и приобрел полсотни абсолютно идентичных билетов в разных магазинах своего города.

"Я просто почувствовал, что мне повезет", – признался он.

Интуиция не подвела участника: выигрышной оказалась именно его комбинация. Каждый из 50 купленных билетов принес владельцу по 5 тысяч долларов, что в сумме составило 250 тысяч долларов (около 121 млн тенге).

Ранее сообщалось, что женщина выиграла 2 млн долларов во время обеда и продолжила рабочий день.

