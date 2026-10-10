16 лет тюрьмы за обезболивающее: казахстанского дальнобойщика осудили в Грузии

Казахстанского дальнобойщика осудили в Грузии за лекарство в аптечке. Мужчину задержали в порту и обнаружили у него сильное обезболивающее. По приговору он должен отправиться в тюрьму на 16 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт телеканала КТК, инцидент прокомментировали в Министерстве иностранных дел Казахстана.

"Консульские сотрудники посещали гражданина в месте содержания, присутствовали на судебных заседаниях, содействовали в поиске адвоката и поддерживают связь с его родственниками. Дипломаты продолжат оказывать гражданину консульско-правовое содействие", – рассказали в ведомстве.

Дальнобойщика Ивана Чекулаева задержали в грузинском порту Поти в апреле. Мужчина страдал сильными болями в спине и имел при себе сильнодействующее обезболивающее. В Грузии данный препарат приравнен к психотропным и наркотическим веществам. 44-летнего водителя арестовали.

Полгода семья пыталась добиться освобождения Ивана. Но доказать, что лекарство пациенту выписал врач в Германии, не удалось. Родные намерены обжаловать приговор. На апелляцию, по законам Грузии, есть месяц.

По словам супруги осужденного, грузинские медики не сомневаются в болезни ее мужа: в заключении он проходит лечение у нейрохирурга. Но чтобы добиться оправдательного приговора, это не помогло.

"За что? За то, что человек работал? За то, что человек содержал семью? За то, что человек ехал домой? За то, что он болел, его осуждают на 16 лет. Я не знаю, я не знаю, как с этим жить. Не знаю, как это детям объяснять. Младший ребенок не знает об этом еще. Как сказать, что папа… Папа через 16 лет только будет дома, когда он уехал в обычный очередной рейс…", – говорит Юлия Чекулаева, жена осужденного.

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