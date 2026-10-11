Известный диджей насмерть сбил человека и прыгнул в бассейн, пытаясь скрыться от полиции
Как пишет издание CNN Brasil, инцидент произошел в районе Санту-Амару на юге Сан-Паулу. Сотрудники полиции заметили автомобиль диджея, ехавший по встречной полосе, и приказали ему остановиться.
Однако музыкант проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться на высокой скорости.
"Во время погони нарушитель сбил 38-летнего Карлоса Альберто Минотти и протащил его на капоте около 400 метров до территории местного клуба. Пострадавшего экстренно доставили в медучреждение, но от полученных травм он скончался. Выйдя из машины, диджей запрыгнул в ближайший бассейн, надеясь запутать полицейских, однако его сразу же задержали", – говорится в сообщении.
Алкотестер подтвердил опьянение задержанного. Ему предъявили обвинения в умышленном убийстве, неповиновении полиции и нетрезвом вождении.
В свою очередь адвокаты заявили, что после смерти собаки музыкант выпил алкоголь и принял снотворное, из-за чего якобы перенес "гипнотический приступ" и ничего не помнит.
Даниэль де Жесус выступает с 2017 года и успел посетить с гастролями более 20 стран. Несмотря на доводы защиты о панической атаке, суд отправил артиста под стражу на время следствия.
Ранее сообщалось, что друг семьи на фургоне насмерть сбил ребенка на глазах у всей семьи в Италии.