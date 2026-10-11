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Мир

Известный диджей насмерть сбил человека и прыгнул в бассейн, пытаясь скрыться от полиции

Фото: facebook/Dani Brasil, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 19:15 Фото: Facebook/Dani Brasil
В Бразилии суд отправил под стражу известного музыканта Даниэля Сантану де Жесуса, выступающего под псевдонимом DJ Dani Brasil. Артист насмерть сбил бездомного мужчину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание CNN Brasil, инцидент произошел в районе Санту-Амару на юге Сан-Паулу. Сотрудники полиции заметили автомобиль диджея, ехавший по встречной полосе, и приказали ему остановиться.

Однако музыкант проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться на высокой скорости.

"Во время погони нарушитель сбил 38-летнего Карлоса Альберто Минотти и протащил его на капоте около 400 метров до территории местного клуба. Пострадавшего экстренно доставили в медучреждение, но от полученных травм он скончался. Выйдя из машины, диджей запрыгнул в ближайший бассейн, надеясь запутать полицейских, однако его сразу же задержали", – говорится в сообщении.

Алкотестер подтвердил опьянение задержанного. Ему предъявили обвинения в умышленном убийстве, неповиновении полиции и нетрезвом вождении.

В свою очередь адвокаты заявили, что после смерти собаки музыкант выпил алкоголь и принял снотворное, из-за чего якобы перенес "гипнотический приступ" и ничего не помнит.

Даниэль де Жесус выступает с 2017 года и успел посетить с гастролями более 20 стран. Несмотря на доводы защиты о панической атаке, суд отправил артиста под стражу на время следствия.

Ранее сообщалось, что друг семьи на фургоне насмерть сбил ребенка на глазах у всей семьи в Италии.

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Канат Болысбек
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