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Мир

Лично видел, как берут взятки: президент Кыргызстана заявил о массовых задержаниях пограничников

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 13:07 Фото: akorda.kz
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время встречи с жителями Лейлекского района Баткенской области заявил о массовом задержании сотрудников таможенной и пограничной служб, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он посмотрел записи скрытой камеры ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности), на которых сотрудники систематически получали деньги от водителей за провоз товаров через границу.

"Накануне были задержаны 15 таможенников и пограничников. Контрабанду запускают, деньги собирают. Я видел видео со скрытой камеры, которую ГКНБ установил. 15 дней стояла камера, каждый день сборы, как конвейер. Заходят водители, деньги оставляют, потом таможенник заходит, кладет себе в карман. Затем пограничник заходит, кладет в карман деньги. Сейчас они под арестом", – приводит слова Жапарова kaktus.media.

Представитель ГКНБ подтвердил, что задержанные находятся под стражей.

9 октября 2026 года в Кыргызстане сменили руководство таможенной и пограничной служб.

8 октября сообщалось, что сына экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева – Кадыра осудили за подготовку захвата власти к 4 годам тюрьмы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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