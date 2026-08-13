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События

Сменили сложные имена и стали любимцами: зоопарк Алматы раскрыл секреты пары слонов

слон, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:13 Фото: pixabay
12 августа 2026 года отмечался Международный день слонов (World Elephant Day). В честь этого важного мероприятия пресс-служба зоопарка Алматы решила познакомить читателей с местной замечательной парой – Лао и Ару, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что слоны приехали в Алматинский зоопарк из Лаоса в 2000 году.

"Обычно животные приезжают уже со своими именами, и мы их не меняем. Но имена наших слонов – Пампиорон и Лай-Кампошай – оказались для нас слишком сложными. Поэтому самца назвали Лао – в честь страны, откуда он приехал, а самку – Ару, потому что она настоящая красавица!"Пресс-служба зоопарка Алматы

Известно, что Ару родилась в 1998 году, Лао – в 1996-м. Они стали парой, но детенышей у них пока нет.

"Ару – умная девочка с характером. Она занимается на тренингах и прекрасно выполняет команды наших специалистов. Лао более сдержанный и, как настоящий мужчина, немного скуп на ласки. В рационе слонов – фрукты, овощи, сено и комбикорм".Пресс-служба зоопарка Алматы

Слон – это самое крупное сухопутное животное на нашей планете. Эти удивительные гиганты живут в жарких странах. Они обладают высоким интеллектом и живут большими дружными семьями. Взрослый гигант съедает до 150 килограммов зелени каждый день.

Сегодня на Земле живут два главных вида слонов:

  • Африканские слоны. Они огромные. У них очень большие уши. Уши помогают им охлаждаться в жару.
  • Азиатские (индийские) слоны. Они немного меньше. Уши у них аккуратные и небольшие. Их часто можно встретить в заповедниках Азии.

5 августа символу Алматинского зоопарка исполнилось 40 лет. Как прошел праздник, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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