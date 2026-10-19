Дональд Трамп объявил о "захвате Франции"

17-18 октября 2026 года во Франции мирные демонстрации против высокой стоимости жизни и за реформу образования переросли в массовые городские беспорядки, мародерство и столкновения с полицией, которые охватили всю страну, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя крупнейшие в стране протесты, заявил, что голоса протестующих должны быть услышаны.

"Мы никогда не должны приравнивать наших сограждан, вышедших на демонстрации, чтобы выдвинуть законные требования, к тем, кто устраивал погромы, грабил и крушил всё вокруг", – добавил он в своем видеообращении.

Massive protests in France against the high cost of living and the deterioration of public services. https://t.co/H3FUK6kcvC — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 18, 2026

BREAKING: Inspired by France, young second and third-generation migrants started looting stores in Milan, Italy around 2 hours ago. International mainstream media isn’t showing just how bad things are in Europe. https://t.co/ngDVLvDpj2 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026

France has fallen. https://t.co/SaFGWqOclQ — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

По данным МВД страны, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тыс.

Известно, что в городе Лимож радикалы подожгли историческое здание ратуши (мэрии) XIX века – огонь полностью уничтожил шпиль здания.

Is this the Cultural Enrichment we hear everybody talk about in France ? https://t.co/lTbCiNa5sO — MAGA Voice (@MAGAVoice) October 17, 2026

🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026

Столкновения между группами протестующих и полицией происходили в несколько этапов, при этом полицейские использовали слезоточивый газ и водометы.

Уже 19 октября 2026 года президент США Дональд Трамп, комментируя протесты во Франции на своей странице в социальной сети Truth Social, призвал Париж закрыть границы и взять ситуацию в стране под контроль.

"Мигранты захватили Францию. Нужно немедленно закрыть границы!" – написал он.

Еще в сентябре Францию охватывали массовые протесты учащихся. Министр образования Франции Эдуар Жеффре даже заявлял о том, что в стране полностью или частично закроют от 400 до 500 школ.