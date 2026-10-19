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Мир

Дональд Трамп объявил о "захвате Франции"

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 16:57 Фото: flickr/White House
17-18 октября 2026 года во Франции мирные демонстрации против высокой стоимости жизни и за реформу образования переросли в массовые городские беспорядки, мародерство и столкновения с полицией, которые охватили всю страну, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя крупнейшие в стране протесты, заявил, что голоса протестующих должны быть услышаны.

"Мы никогда не должны приравнивать наших сограждан, вышедших на демонстрации, чтобы выдвинуть законные требования, к тем, кто устраивал погромы, грабил и крушил всё вокруг", – добавил он в своем видеообращении.

По данным МВД страны, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тыс.

Известно, что в городе Лимож радикалы подожгли историческое здание ратуши (мэрии) XIX века – огонь полностью уничтожил шпиль здания.

Столкновения между группами протестующих и полицией происходили в несколько этапов, при этом полицейские использовали слезоточивый газ и водометы.

Уже 19 октября 2026 года президент США Дональд Трамп, комментируя протесты во Франции на своей странице в социальной сети Truth Social, призвал Париж закрыть границы и взять ситуацию в стране под контроль.

"Мигранты захватили Францию. Нужно немедленно закрыть границы!" – написал он.

Еще в сентябре Францию охватывали массовые протесты учащихся. Министр образования Франции Эдуар Жеффре даже заявлял о том, что в стране полностью или частично закроют от 400 до 500 школ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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