Дональд Трамп объявил о "захвате Франции"
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя крупнейшие в стране протесты, заявил, что голоса протестующих должны быть услышаны.
"Мы никогда не должны приравнивать наших сограждан, вышедших на демонстрации, чтобы выдвинуть законные требования, к тем, кто устраивал погромы, грабил и крушил всё вокруг", – добавил он в своем видеообращении.
Massive protests in France against the high cost of living and the deterioration of public services. https://t.co/H3FUK6kcvC— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 18, 2026
BREAKING: Inspired by France, young second and third-generation migrants started looting stores in Milan, Italy around 2 hours ago. International mainstream media isn’t showing just how bad things are in Europe. https://t.co/ngDVLvDpj2— Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026
France has fallen. https://t.co/SaFGWqOclQ— Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026
По данным МВД страны, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тыс.
Известно, что в городе Лимож радикалы подожгли историческое здание ратуши (мэрии) XIX века – огонь полностью уничтожил шпиль здания.
Is this the Cultural Enrichment we hear everybody talk about in France ? https://t.co/lTbCiNa5sO— MAGA Voice (@MAGAVoice) October 17, 2026
🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV— Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026
Столкновения между группами протестующих и полицией происходили в несколько этапов, при этом полицейские использовали слезоточивый газ и водометы.
Уже 19 октября 2026 года президент США Дональд Трамп, комментируя протесты во Франции на своей странице в социальной сети Truth Social, призвал Париж закрыть границы и взять ситуацию в стране под контроль.
"Мигранты захватили Францию. Нужно немедленно закрыть границы!" – написал он.
Еще в сентябре Францию охватывали массовые протесты учащихся. Министр образования Франции Эдуар Жеффре даже заявлял о том, что в стране полностью или частично закроют от 400 до 500 школ.