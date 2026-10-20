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Мир

Ким Чен Ына объявили умершим в соцсетях: в КНДР показали новые фото лидера

Ким Чен Ын, выставка, КНДР, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 14:00 Фото: KCNA
19 октября 2026 года в социальных сетях стали активно рассылать сведения о болезни и смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Уже на следующий день, 20 октября, на фоне слухов северокорейское государственное агентство ЦТАК выступило с опровержением, сообщает Zakon.kz.

Так, автор рассылки утверждал, что Ким Чен Ын якобы перенес кровоизлияние в мозг, впал в кому и был доставлен на лечение в Пекин. Но действия врачей были безуспешны и он скончался. Также в публикации было отмечено, что пока все это держится в строжайшей тайне.

Тогда Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии Ким Чен Ына на выставке одежды и обуви в Пхеньяне. Как отмечено в их заявлении, мероприятие прошло еще 19 октября.

На размещенных кадрах он рассматривает товары и общается с работниками.

Ким Чен Ын, выставка, КНДР, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 14:00

Фото: KCNA

Ким Чен Ын, выставка, КНДР, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 14:00

Фото: KCNA

Ким Чен Ын, выставка, КНДР, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 14:00

Фото: KCNA

Ким Чен Ын – верховный руководитель КНДР, пришедший к власти в декабре 2011 года после смерти своего отца, Ким Чен Ира. При Ким Чен Ыне Северная Корея продолжила развивать ядерное оружие и баллистические ракеты, несмотря на международные санкции. Известно, что его жена – Ли Соль Чжу. В последние годы внимание привлекает и его дочь Ким Чжу Э, которая сопровождает отца на официальных мероприятиях. Северокорейские власти ограничивают доступ к информации о частной жизни руководителя. Поэтому даже сведения о его возрасте, семье и здоровье нередко сопровождаются оговорками.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 14:00
Ким Чен Ына вместе с дочерью прокатили на особом бронетанке

Летом 2026 года в Северной Корее прошли испытания нового эсминца "Кан Кон", в ходе которых с корабля запустили стратегическую крылатую ракету, а также проверили работу корабельной артиллерии, автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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