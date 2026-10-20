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Мир

С четвертой попытки: в Румынии сформировали новое правительство

Румыния, выборы, Лука Никулеску, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 22:16 Фото: pexels
Румынским политикам удалось договориться о составе нового правительства после нескольких месяцев политической неопределенности. Парламент одобрил кабинет министров под руководством 55-летнего дипломата Луки Никулеску с четвертой попытки, сообщает Zakon.kz.

За предложенный состав проголосовали 280 депутатов и сенаторов при необходимых 233 голосах. Против выступили 58 парламентариев. Следующий шаг – принесение присяги президенту страны Никушору Дану, передает румынский телеканал TVR.

"Кандидатуру Никулеску глава государства выдвинул 5 октября, рассчитывая преодолеть затянувшийся политический кризис. До назначения на пост премьера он работал журналистом, а затем дипломатом, представляя Румынию во Франции и при Организации экономического сотрудничества и развития", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в новый кабинет вошли представители Социал-демократической партии и независимые специалисты. Остальные парламентские силы согласились поддержать правительство, но не стали присоединяться к его работе.

Ранее сообщалось, что чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Румынии недавно был назначен Амангельды Саинов. Его предшественник Ерлик Али освобожден от должности.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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