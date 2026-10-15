#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
450.62
504.2
5.36
Общество

"Уровень моря может снизиться до 20 метров": в Казахстане обнаружены новые острова

Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:25 Фото: primeminister.kz
Эксперты бьют тревогу, так как Каспий продолжает мелеть и в казахстанской акватории моря уже появились новые острова, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", не только ученые, но и рядовые жители Актау видят, как Каспийское море мелеет на глазах.

По данным исследований, за последние 30 лет уровень моря снизился примерно на 1,5 метра. И, по прогнозам экспертов, уровень воды может упасть еще на 8-14 метров. Это влечет за собой появление новых островов прямо в море.

Как сообщается, очередной участок суши обнаружили во время аэросъемки акватории в районе острова Кулалы.

"Каспий мелеет, и появление новых островов – одно из видимых последствий снижения уровня воды. Нужны совместные действия прикаспийских стран, научный мониторинг, бережное использование речной воды и сохранение дельт. Казахстану уже сейчас необходимо снижать загрязнение, улучшать очистку стоков и защищать места обитания рыб и тюленей", – заявил независимый эколог Кирилл Осин.

Сильное падение уровня воды в Каспии в ближайшие десятилетия также предсказывают в КазНИИ.

"Помимо исследований наших ученых, согласно данным зарубежных специалистов, по наиболее оптимистичным прогнозам уровень моря в среднем может снизиться еще на 2-4 метра. По пессимистичному сценарию снижение уровня Каспийского моря может составить до 20 метров".Начальник отдела НАО "КазНИИ Каспийского моря" Балжан Елбасиева

Эксперты уверены, что Каспийское море можно спасти только совместными действиями, и самые главные задачи – адаптация к изменению уровня воды, эффективное управление водными ресурсами, сохранение биоразнообразия и приспособление прибрежной инфраструктуры к новым условиям. Также важно укреплять сотрудничество прикаспийских государств в этом направлении.

В мае 2025 года сообщалось, что в казахстанской акватории Каспия, в северной части моря появился новый остров, которому подбирают название. Как указали в Институте океанологии РАН, эта находка – очередное доказательство обмеления Каспийского моря. В июне исследователи раскрыли подробности о новом острове.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:25
Новый остров появился в Казахстане – видео

9 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев выступил на Каспийском экологическом саммите и рассказал о масштабах экологической угрозы. Президент Казахстана призвал страны объединиться для спасения Каспия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:25
Токаев: Каспийское море невозможно представить себе без популяции тюленей

Также глава нашего государства предложил глобальный план по спасению Каспийского моря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
новые виды крокодилов нашли на островах в Карибском море
22:23, 28 апреля 2025
На изолированных островах в Карибском море нашли два новых вида крокодилов
Азербайджан, Каспийское море, острова
11:28, 08 мая 2024
В Каспийском море планируют построить искусственные острова
Несколько десятков туш тюленей нашли у берегов Каспия в Мангистау
21:48, 25 апреля 2026
Тревожная находка в Каспийском море: обнаружены десятки мертвых тюленей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик в матче в Шанхае
08:16, Сегодня
"Судья был полнейший дебил": Александр Бублик опубликовал своё интервью из детства
Темирлан Турдакын вышел в финал чемпионата мира
08:05, Сегодня
Темирлан Турдакын стал серебряным призёром чемпионата мира в США
Александр Овечкин сделал результативную передачу
07:32, Сегодня
Ассист Овечкина помог "Вашингтону" победить "Монреаль" в НХЛ
Арсен Жума провёл схватку за &quot;бронзу&quot; ЧМ
06:59, Сегодня
Арсен Жума завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: