"Уровень моря может снизиться до 20 метров": в Казахстане обнаружены новые острова

Эксперты бьют тревогу, так как Каспий продолжает мелеть и в казахстанской акватории моря уже появились новые острова, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", не только ученые, но и рядовые жители Актау видят, как Каспийское море мелеет на глазах.

По данным исследований, за последние 30 лет уровень моря снизился примерно на 1,5 метра. И, по прогнозам экспертов, уровень воды может упасть еще на 8-14 метров. Это влечет за собой появление новых островов прямо в море.

Как сообщается, очередной участок суши обнаружили во время аэросъемки акватории в районе острова Кулалы.

"Каспий мелеет, и появление новых островов – одно из видимых последствий снижения уровня воды. Нужны совместные действия прикаспийских стран, научный мониторинг, бережное использование речной воды и сохранение дельт. Казахстану уже сейчас необходимо снижать загрязнение, улучшать очистку стоков и защищать места обитания рыб и тюленей", – заявил независимый эколог Кирилл Осин.

Сильное падение уровня воды в Каспии в ближайшие десятилетия также предсказывают в КазНИИ.

"Помимо исследований наших ученых, согласно данным зарубежных специалистов, по наиболее оптимистичным прогнозам уровень моря в среднем может снизиться еще на 2-4 метра. По пессимистичному сценарию снижение уровня Каспийского моря может составить до 20 метров". Начальник отдела НАО "КазНИИ Каспийского моря" Балжан Елбасиева

Эксперты уверены, что Каспийское море можно спасти только совместными действиями, и самые главные задачи – адаптация к изменению уровня воды, эффективное управление водными ресурсами, сохранение биоразнообразия и приспособление прибрежной инфраструктуры к новым условиям. Также важно укреплять сотрудничество прикаспийских государств в этом направлении.

В мае 2025 года сообщалось, что в казахстанской акватории Каспия, в северной части моря появился новый остров, которому подбирают название. Как указали в Институте океанологии РАН, эта находка – очередное доказательство обмеления Каспийского моря. В июне исследователи раскрыли подробности о новом острове.

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9 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев выступил на Каспийском экологическом саммите и рассказал о масштабах экологической угрозы. Президент Казахстана призвал страны объединиться для спасения Каспия.

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Также глава нашего государства предложил глобальный план по спасению Каспийского моря.