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Мир

Девушка бесследно исчезла после ссоры с парнем в России

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 14:22 Фото: pexels
В Москве разыскивают 30-летнюю девушку, которая бесследно исчезла после ссоры с молодым человеком. Она не выходит на связь с 21 октября, а ее поисками занимаются друзья и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

Она ушла из дома вечером 21 октября и с тех пор не выходила на связь, передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, около 22:00 Елизавета С. отправилась на тренировку, после чего ее никто не видел. На следующий день девушка не появилась на работе. Последний известный след пропавшей ведет в район станции метро "Аэропорт".

Молодой человек Елизаветы в момент ее исчезновения находился дома. Он уже дал показания полиции.

Мать девушки утверждает, что правоохранители отказываются устанавливать местоположение дочери по телефону, хотя устройство до сих пор включено.

В день исчезновения Елизавета была одета в белые джинсы и бордовую куртку. Сейчас ее поисками занимаются друзья и волонтеры.

Ранее 21-летняя участница реалити-шоу призналась в убийстве бывшего в Москве.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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