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Мир

В Турции решили судьбу известного криминального авторитета Джошкуна Неджати Арабаджи

Лидер организованной преступной группировки Джошкун Неджати Арабаджи , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 08:55 Фото: IHA
В Турции лидера организованной преступной группировки Джошкуна Неджати Арабаджи приговорили к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, итоговое заседание прошло 22 октября в 20-м суде по тяжким преступлениям города Измир.

Арабаджи был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в создании преступной организации и руководстве ею. Также ему назначили 7 лет и 6 месяцев тюремного заключения за умышленное причинение вреда здоровью двух потерпевших, а также 2 года лишения свободы за незаконное ношение огнестрельного оружия в связи с двумя отдельными вооруженными нападениями.

По остальным обвинениям суд не признал Арабаджи виновным и оправдал его.

Установлено, что 5 октября 2025 года Джошкун Неджати Арабаджи прибыл из столицы Сербии Белграда в аэропорт имени Аднана Мендереса в Измире. Там его задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления полиции Измира.

Ранее мы писали о том, как посетителя АЗС наказали в Жамбылской области.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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