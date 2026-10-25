В Турции решили судьбу известного криминального авторитета Джошкуна Неджати Арабаджи

В Турции лидера организованной преступной группировки Джошкуна Неджати Арабаджи приговорили к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, итоговое заседание прошло 22 октября в 20-м суде по тяжким преступлениям города Измир.

Арабаджи был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в создании преступной организации и руководстве ею. Также ему назначили 7 лет и 6 месяцев тюремного заключения за умышленное причинение вреда здоровью двух потерпевших, а также 2 года лишения свободы за незаконное ношение огнестрельного оружия в связи с двумя отдельными вооруженными нападениями.

По остальным обвинениям суд не признал Арабаджи виновным и оправдал его.

Установлено, что 5 октября 2025 года Джошкун Неджати Арабаджи прибыл из столицы Сербии Белграда в аэропорт имени Аднана Мендереса в Измире. Там его задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления полиции Измира.

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