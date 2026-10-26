Шаман-монах в Корее запугивал ученицу обрядами и насиловал ее

Суд в южнокорейском Пусане приговорил 70-летнего шамана и монаха к 5 годам лишения свободы за неоднократное сексуальное насилие над своей 30-летней ученицей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yonhap News Agency, в январе 2024 года мужчина убеждал ученицу, что ей необходимо пройти обряд изгнания злых духов. Он угрожал, что без сексуальной близости женщина может покончить с собой, а ее семью ждут несчастья.

Подсудимый заявил, что отношения были добровольными, однако суд признал его виновным по всем предъявленным обвинениям.

Суд отметил, что мужчина воспользовался своим авторитетом и религиозными убеждениями потерпевшей, оказывал на нее давление и запугивал ее. Помимо тюремного срока, ему назначили 80 часов прохождения программы по профилактике сексуального насилия и запретили работать в определенных сферах в течение 5 лет.

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