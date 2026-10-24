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События

Трем пассажиркам одновременно стало плохо на рейсе Алматы – Астана: кто спас их в небе

Самолет, самолеты, аэропорт, аэропорты, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 00:13 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Во время авиарейса Алматы – Астана трем пассажиркам экстренно потребовалась медицинская помощь прямо в воздухе. На призыв экипажа спасти людей откликнулась врач из Усть-Каменогорска Рая Рахимова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 октября 2026 года издание YK-news.kz, инцидент произошел 18 октября. В разгар полета сразу трем женщинам практически одновременно стало плохо, после чего бортпроводники объявили о поиске медицинского работника среди пассажиров.

На помощь пришла Рая Рахимова – известная в Восточно-Казахстанской области врач. В Управлении здравоохранения ВКО рассказали, что среди пострадавших оказалась девочка, недавно перенесшая сложную операцию по пересадке почки: у ребенка сильно заболела голова и отекли ноги.

У второй пассажирки резко подскачило артериальное давление, а третья женщина пожаловалась на выраженную слабость и сильное падение давления.

"Рая Жангалиевна осмотрела пассажирок, проверила показатели здоровья и на протяжении всего полета следила за их состоянием. Особое внимание врач уделила ребенку: изучила медицинские документы и оказала психологическую поддержку. К моменту посадки в Астане состояние всех трех пассажирок улучшилось. После приземления они поблагодарили врача за помощь", – отметили в облздраве.

Сама медик призналась, что за время ее врачебной практики это далеко не первый случай, когда ей приходится спасать жизнь и здоровье людей во время авиаперелетов.

Ранее сообщалось, что в самолете Qazaq Air, направлявшемся из Кызылорды в Астану, один из пассажиров внезапно потерял сознание, у него остановилось сердце и дыхание. На помощь подоспел молодой человек.

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Канат Болысбек
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