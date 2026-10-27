Популярная блогерша чудом выжила после падения с 35-го этажа

В Китае 27-летняя блогерша вернулась в соцсети после чудесного спасения при падении с 35-го этажа. Девушка перенесла 14-часовую операцию и ампутацию ноги, но пообещала жить ярко в знак благодарности спасавшим ее врачам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, девушка под ником @wananan возобновила публикации после 17-месячного перерыва. ЧП произошло в июне прошлого года: блогерша случайно сорвалась с огромной высоты. Трагедии удалось избежать благодаря чуду – падение смягчили ветки дерева и кустарники.

В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в третью больницу Сянъя Центрально-южного университета.

Медики диагностировали у нее множественные переломы, черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника и внутренних органов. Чтобы спасти девушке жизнь, врачи провели 14-часовую экстренную операцию, после чего она 50 дней пробыла в реанимации.

Несмотря на ампутацию правой голени, ее лечащий врач Син Вэй отметил, что лечение прошло успешно: функции остальных органов полностью восстановились, а лицо и руки практически не пострадали.

Первый ролик девушки после выздоровления набрал 1,7 млн лайков и более 100 тысяч комментариев, а число ее подписчиков выросло до 250 тысяч. Сейчас пострадавшая ежедневно делает реабилитационные упражнения и готовится к установке протеза.

"Я по-прежнему могу ходить туда, куда хочу, а если не смогу идти – просто вызову такси. Моя жизнь больше не принадлежит только мне. Страдание дано не для того, чтобы уничтожить меня, а чтобы закалить", – поделилась блогерша.

Официальный аккаунт больницы также прокомментировал ее возвращение, поблагодарив девушку за то, что она делится с миром "силой жизни".

Ранее сообщалось, что 70-летняя казахстанка выпала из окна многоэтажки и осталась жива.