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Мир

Первая в мире скрипачка с протезом руки вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Манами Ито, скрипачка, Япония, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 10:08 Фото: guinnessworldrecords.com
Манами Ито – первая в мире скрипачка, играющая на инструменте с помощью протеза руки, сообщает Zakon.kz.

Известно, что жительница Японии играет на скрипке с детства. В 2004 году она потеряла правую руку в дорожной аварии. Поддержка близких и специально изготовленный протез руки помогли женщине вернуться к музыке. Ей понадобилось несколько лет, чтобы обрести уверенность в себе для выступления перед публикой.

Так как Манами Ито не может достаточно сильно надавливать скрипичным смычком на струны, то использует теперь более тяжелый смычок от виолончели и дополнительно крепит к нему грузик.

Музыкант подчеркивает, что невозможно извлечь звук, используя только протез руки. Она использует все тело, чтобы регулировать угол наклона струн и изменять силу звука.

"Проволока, идущая от левого плеча к спине, тянется за счет движения правой лопатки, а движением суставов протеза руки перемещается смычок, прикрепленный к концу руки, для игры на скрипке", – поясняет рекордсменка.

Одним из самых известных событий в жизни Ито – выступление на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио в августе 2021 года.

В официальном реестре Guinness World Records достижение Ито называется "Первая скрипачка с полным протезом руки".

6 ноября 2026 года мы писали о том, что в Кыргызстане построят 732-метровый стеклянный мост для Книги рекордов Гиннесса. Также о том, как житель американского Детройта США Клод П. Мур установил мировой рекорд, создав самый гигантский в мире шар из резинок, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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