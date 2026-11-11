Первая в мире скрипачка с протезом руки вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Манами Ито – первая в мире скрипачка, играющая на инструменте с помощью протеза руки, сообщает Zakon.kz.

Известно, что жительница Японии играет на скрипке с детства. В 2004 году она потеряла правую руку в дорожной аварии. Поддержка близких и специально изготовленный протез руки помогли женщине вернуться к музыке. Ей понадобилось несколько лет, чтобы обрести уверенность в себе для выступления перед публикой.

Так как Манами Ито не может достаточно сильно надавливать скрипичным смычком на струны, то использует теперь более тяжелый смычок от виолончели и дополнительно крепит к нему грузик.

Музыкант подчеркивает, что невозможно извлечь звук, используя только протез руки. Она использует все тело, чтобы регулировать угол наклона струн и изменять силу звука.

"Проволока, идущая от левого плеча к спине, тянется за счет движения правой лопатки, а движением суставов протеза руки перемещается смычок, прикрепленный к концу руки, для игры на скрипке", – поясняет рекордсменка.

Одним из самых известных событий в жизни Ито – выступление на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио в августе 2021 года.

В официальном реестре Guinness World Records достижение Ито называется "Первая скрипачка с полным протезом руки".

Manami Ito beautifully plays the violin with her prosthetic arm. This amazing 36-year-old is also a nurse and Paralympian swimmer from Japan. She recently performed at the Tokyo Paralympics opening ceremony. BRAVA!🎵🎶💯❤💯🎵🎶 (Manami.ito_8) https://t.co/NkKBRGwo6R — GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) September 3, 2021

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