В Риме заметили сокращение пожертвований, которые туристы оставляют в знаменитом фонтане Треви. Представители благотворительной организации связывают это сразу с несколькими причинами, сообщает Zakon.kz.

С февраля 2026 года доступ к чаше фонтана Треви стал платным для туристов. Чтобы подойти к воде, необходимо заплатить 2 евро. Для жителей Рима вход остался бесплатным.

Новые правила ввели для борьбы с большим скоплением людей у одной из главных достопримечательностей итальянской столицы. Однако изменения могли повлиять на многолетнюю традицию бросать монеты в фонтан.

По данным благотворительной организации Caritas Roma, с января по сентябрь 2026 года сумма собранных пожертвований оказалась примерно на 200 тысяч евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Обычно из фонтана извлекают монеты на сумму более 1,4 млн евро ежегодно, пишет The Guardian.

Директор организации Джустино Тринчиа допустил, что одной из причин сокращения пожертвований стало ограничение прямого доступа к фонтану.

Впрочем, дело может быть не только в платном входе. Все больше туристов пользуются банковскими картами и мобильными кошельками, поэтому у них попросту нет мелочи. Кроме того, в этом году при подсчете пожертвований не учитывали иностранную валюту, что также могло повлиять на статистику.

При этом новые правила уже приносят доход городскому бюджету. Только за первый месяц после введения платы власти Рима получили 435 194 евро. Средства планируют направлять на содержание фонтана и других достопримечательностей.

Согласно распространенному поверью, брошенная через плечо монета гарантирует возвращение в Рим. Особую популярность традиция приобрела после выхода фильма "Три монеты в фонтане" в 1954 году.

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