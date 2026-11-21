Задержание наркобарона из топ-10 ФБР обернулось перестрелками в Мексике
В пятницу, 20 ноября, мексиканские военные задержали Фаусто Исидро Меса-Флореса, известного как "Эль Чапо Исидро". Он входит в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников и считается лидером наркокартеля "Лос Масатлекос".
По данным Министерства обороны Мексики, операцию провели элитные военные подразделения при содействии США. После задержания Меса-Флореса доставили в Мехико.
Американские власти подозревают его в организации поставок крупных партий героина, метамфетамина, кокаина, фентанила и марихуаны в США. Обвинения в наркоторговле ему предъявляли еще в 2012 и 2019 годах.
Задержание спровоцировало ожесточенные перестрелки в городе Гуасаве. По информации мексиканского Минобороны, военные подверглись обстрелу, в том числе с применением взрывчатки. Вооруженные группировки установили блокпосты в нескольких близлежащих муниципалитетах, пишет CNN.
На опубликованных видеозаписях слышна интенсивная стрельба. Над городом кружили вертолеты сил безопасности, которые, предположительно, вели огонь по вооруженным боевикам.
🔴MEXIQUE 🇲🇽| La climat reste tendu à #Guasave dans l'État de #Sinaloa après une nuit mouvementée : une attaque ciblée contre les forces fédérales mexicaines a en effet déclenché un important déploiement de forces de sécurité, des poursuites et des échanges de tirs dans la ville. https://t.co/lKcdSt5DxY— Nanana365 (@nanana365media) November 21, 2026
Особенно напряженная ситуация сложилась на бейсбольном стадионе Kuroda Park. Во время матча между командами "Венадос де Масатлан" и "Альгодонерос де Гуасаве" раздались выстрелы. Болельщики бросились покидать трибуны, некоторые перелезали через ограждения. Игроки также покинули поле, а трансляцию прервали.
Enfrentamientos y bloqueos se extienden por varios municipios de Sinaloa La SSP estatal confirmó una agresión contra personal federal en Guasave y pidió a la población resguardarse. Hasta las 22:45 horas no había un saldo oficial de personas fallecidas, heridas o detenidas. Un enfrentamiento entre fuerzas federales —con participación de la Marina— y civiles armados se reportó desde alrededor de las 20:00 horas en Guasavito, el malecón María del Rosario Espinoza y el centro de Guasave, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó una agresión contra personal federal e instó a la población a resguardarse y evitar circular. El secretario de Seguridad Ciudadana reiteró el llamado a las 22:29 horas. En Guasave se reportaron vehículos incendiados en el puente del malecón y bloqueos en algunas salidas de la ciudad. Medios de comunicación informaron sobre helicópteros federales que habrían disparado. También se reportaron ponchallantas en Batamote y camionetas atravesadas en Cuatro Caminos. La circulación en redes de imágenes sobre el incendio de una gasolinera no había sido confirmada oficialmente. La balacera cerca del estadio de Guasave llevó a suspender el juego de beisbol entre Algodoneros y Venados. Los hechos también tuvieron reportes en otros puntos del estado. En Ahome, el medio Noroeste informó a las 22:12 sobre la quema de cuatro tráileres en dos accesos carreteros; tres de ellos, en la carretera Los Mochis–Topolobampo. En Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, se reportaron tráileres incendiados en la carretera México 15, en el acceso norte. Medios locales también informaron de afectaciones en Angostura. En Culiacán, Radio Fórmula reportó a las 22:35 bloqueos en la salida norte y despojo de vehículos. N+ también señaló que la violencia se extendió a la capital. Además, circularon reportes de despojos en El Limón de los Ramos, sin confirmación oficial. En carreteras se reportaron bloqueos en la México 15, en los tramos de Las Brisas, Guamúchil y El Fuerte–Angostura, así como en la autopista La Costera. En la caseta fitosanitaria, autobuses y automóviles regresaron hacia Culiacán. Hasta el corte de las 22:45 horas, no había confirmación oficial sobre la presunta captura de "El Chapo Isidro", su supuesto traslado a Ciudad de México ni la muerte de "El Serafín". Tampoco se había informado de manera oficial sobre personas fallecidas, heridas o detenidas. No se reportaban afectaciones en los aeropuertos de Los Mochis y Culiacán.— K911 Noticias (@k911noticias) November 21, 2026
Местный житель рассказал CNN, что вооруженные люди захватывали частные больницы, а магазины и автозаправочные станции поджигали. По его словам, ему самому пришлось укрываться в магазине, который досрочно закрыл защитные ставни.
Власти штата Синалоа призвали жителей Гуасаве оставаться дома и воздержаться от поездок. Для восстановления порядка были задействованы дополнительные силы безопасности.
Картель Меса-Флореса ранее вел ожесточенную борьбу за территории с картелем Синалоа, которым руководил Хоакин "Эль Чапо" Гусман. Сейчас Гусман отбывает тюремный срок в США.
Ранее мексиканский рестлер убил 75-летнего судью во время поединка.