В Бразилии освободили 59-летнюю женщину, которую более 35 лет удерживали в рабских условиях. Все это время ее изолировали от близких и заставляли работать бесплатно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Record, пострадавшую вызволили из жилого дома в городе Эмбу-дас-Артис (штат Сан-Паулу). Когда-то она приехала туда с младенцем на руках, после чего потеряла связь с семьей.

Женщина трудилась домработницей и продавцом на рынке, но зарплату не получала. Спать ей приходилось на матрасе прямо на полу в помещении, где также держали собак, за которыми она ухаживала. Пользоваться ей разрешали только полуразрушенным туалетом.

"Своих родственников и сына, которого при переезде в Сан-Паулу оставили на попечение ее брата, пострадавшая не видела десятилетиями. Эксплуатации способствовали ее уязвимое социальное положение и неграмотность", – говорится в сообщении.

По оценкам властей, сумма компенсации за пережитое превысит 1,7 млн бразильских реалов (около 150 млн тенге). Работодатели уже подписали соглашение и обязались выплатить эти деньги.

"Во многих подобных случаях бывает крайне сложно помочь работнику вернуться к привычной жизни и восстановить общение с семьей", – отметили в Министерстве труда Бразилии.

Сейчас женщину поместили в безопасный приют, с ней работают социальные службы. Федеральная прокуратура решает вопрос о привлечении виновных к ответственности.

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