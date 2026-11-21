В Индии задержали четырех человек по делу об убийстве 35-летней сотрудницы авиакомпании в лесу. По версии следствия, расправу заказала жена ее знакомого из-за подозрений в романе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание NDTV, убийство произошло в штате Махараштра. Погибшая Варша Туркар из района Пуна приехала на праздники Дивали в родную деревню Кинхи в округе Балагхат.

Там она встретилась со знакомым Нитешем Агравалом, и вместе они поехали в Тироду округа Гондия.

"Когда они возвращались обратно, то остановились в лесу у храма Шивы рядом с деревней Бондрани. Между 17:30 и 18:00 на женщину напали трое мужчин с ножами. Она получила ранения в живот и спину и умерла на месте", – говорится в сообщении.

Чтобы раскрыть преступление, полиция создала шесть групп и за четыре дня проверила записи почти 200 камер видеонаблюдения по всему маршруту. На кадрах заметили троих мужчин на мотоцикле, которые ехали следом за машиной Агравала.

"Подозреваемая была недовольна отношениями мужа с погибшей и организовала убийство", – рассказали в полиции после допроса одного из задержанных.

По данным следствия, 41-летняя Мона Агравал – жена Нитеша Агравала – попросила помочь соседа Кунала Кумбхалкара. Тот связался с ранее судимым Шах Рукхом Патханом и пообещал за убийство 1,3 млн рупий (около 7,5 млн тенге).

Напасть на женщину согласились трое местных жителей: 26-летний Имран Карим Шейх, 24-летний Нален (Найлан) Шейх и 19-летний Криш Раут.

Следователи выяснили, что участники нападения следили за Нитешем Агравалом по GPS-трекеру. Машина была оформлена на его жену, поэтому отслеживать передвижения оказалось просто.

Четверых подозреваемых уже задержали и передали в полицейский участок Даванивады для дальнейшего разбирательства. Еще двое фигурантов объявлены в розыск.

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