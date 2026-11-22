В Калифорнии раскрыли масштабную схему хищения товаров из движущихся поездов. Преступная группа действовала на протяжении нескольких лет, а стоимость похищенного исчисляется десятками миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

В Южной Калифорнии 14 человек обвиняют в краже товаров на сумму более 22 миллионов долларов. По данным Министерства юстиции США, с 2024 по 2026 год участники группировки Los Trenes ("Поезда") ограбили не менее 36 товарных составов.

Следствие считает организатором преступной схемы 21-летнего Натана Дэниела Анхеля. Среди предполагаемых участников группировки были его отец и двое дядей, пишет The Guardian.

Ограбления проходили по заранее продуманной схеме. Несколько человек проникали на движущийся поезд, после чего перерезали воздушный шланг тормозной системы. Это приводило к резкому падению давления и экстренной остановке состава. Такой способ создавал риск схода поезда с рельсов.

После остановки остальные участники группировки прибывали на место, забирали товары и перевозили их в дома на территории Южной Калифорнии. Среди похищенного были тысячи пар кроссовок Nike, инструменты Milwaukee Tool и другая продукция.

Только за одно ограбление в апреле 2025 года злоумышленники похитили 1170 инструментов и 17 тысяч деталей Milwaukee Tool. Украденные товары впоследствии продавали на черном рынке.

Несмотря на задержания отдельных сообщников и внимание правоохранителей, группировка продолжала действовать вплоть до лета 2026 года.

Масштабное обвинительное заключение стало результатом 14-месячного расследования. В зависимости от предъявленных обвинений фигурантам грозит от нескольких лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее в КТЖ рассказали, почему в Казахстане нет скоростных поездов.