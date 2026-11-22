Брат и сестра устроили переполох в магазине после замечания о краже
Как пишет сайт телеканала "Рен-ТВ", об инциденте 22 ноября 2026 года рассказали в региональном управлении МВД.
"Женщина сообщила, что двое посетителей пытались похитить товары, а после сделанного замечания стали угрожать ей убийством", – говорится в сообщении правоохранителей.
Как уточнили в полиции, сначала мужчина дважды попытался ударить директора кулаком в лицо, после чего схватился за кухонный нож и стал размахивать им перед женщиной.
Вслед за ним нож достала и его сестра, также начав угрожать потерпевшей.
Полицейские оперативно задержали обоих подозреваемых. В отношении них возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Между тем в США 16-летнего подростка обвинили в убийстве брата-близнеца. Юношу будут судить как взрослого, но его мать настаивает, что выстрел прозвучал случайно.