В Ставропольском крае 39-летние брат и сестра попытались вынести товары из супермаркета, а когда им сделали замечание, стали угрожать директору убийством. Подозреваемых задержали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт телеканала "Рен-ТВ", об инциденте 22 ноября 2026 года рассказали в региональном управлении МВД.

"Женщина сообщила, что двое посетителей пытались похитить товары, а после сделанного замечания стали угрожать ей убийством", – говорится в сообщении правоохранителей.

Как уточнили в полиции, сначала мужчина дважды попытался ударить директора кулаком в лицо, после чего схватился за кухонный нож и стал размахивать им перед женщиной.

Вслед за ним нож достала и его сестра, также начав угрожать потерпевшей.

Полицейские оперативно задержали обоих подозреваемых. В отношении них возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Между тем в США 16-летнего подростка обвинили в убийстве брата-близнеца. Юношу будут судить как взрослого, но его мать настаивает, что выстрел прозвучал случайно.