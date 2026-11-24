Наибольшее количество прыжков через скакалку в шлепанцах за одну минуту – 249. Такой рекорд установил индонезийский атлет Тиджи Прахьюди Муджоно в честь выхода книги рекордов Guinness World Records 2026, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Тиджи усердно тренировался перед попыткой установить это достижение. Ему помогали участники местного сообщества любителей прыжков со скакалкой.

Стоит отметить, что это уже второй рекорд Тиджи. В 2024 году он был лучшим в номинации "Наибольшее количество прыжков с двойным прокручиванием скакалки за один час среди мужчин".

Его темп, как подсчитали специалисты, в среднем составил около 4,15 прыжка в секунду. При этом шлепанцы ни разу не слетели с ног.

Предыдущий рекорд принадлежал Сиддханту Дюбею из Индии и составлял 230 прыжков.

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