Самая молодая бородатая женщина из Книги рекордов Гиннесса решила всех поразить
Как пишет Oxu.Az, Каур признала предстоящее решение эмоциональным, но и волнующим шагом к новому этапу жизни. По ее словам, ей любопытно увидеть себя без бороды, но торопиться с переменами она не собирается. Свою новую внешность британка намерена показать тогда, когда будет к этому готова.
По словам Каур, решение связано прежде всего с ее собственным желанием, а не с ожиданиями окружающих. Девушка отметила, что критики найдут позлорадствовать независимо от того, как она будет выглядеть.
Борода начала расти у британки в подростковом возрасте из-за синдрома поликистозных яичников.
В 2015 году, когда Каур было 24 года и 282 дня, ее рекорд официально подтвердили: она стала самой молодой женщиной с полноценной бородой.
Ранее мы писали, что атлет из Индонезии установил необычный рекорд Гиннесса.