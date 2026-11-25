35-летняя британка Харнаам Каур, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина с полноценной бородой, решила сбрить ее после 20 лет ношения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, Каур признала предстоящее решение эмоциональным, но и волнующим шагом к новому этапу жизни. По ее словам, ей любопытно увидеть себя без бороды, но торопиться с переменами она не собирается. Свою новую внешность британка намерена показать тогда, когда будет к этому готова.

По словам Каур, решение связано прежде всего с ее собственным желанием, а не с ожиданиями окружающих. Девушка отметила, что критики найдут позлорадствовать независимо от того, как она будет выглядеть.

Борода начала расти у британки в подростковом возрасте из-за синдрома поликистозных яичников.

В 2015 году, когда Каур было 24 года и 282 дня, ее рекорд официально подтвердили: она стала самой молодой женщиной с полноценной бородой.

Ранее мы писали, что атлет из Индонезии установил необычный рекорд Гиннесса.